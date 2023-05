OM : «J’ai été déçu», il lâche une terrible annonce à cause de Deschamps

Thibault Morlain

Pour disputer la Coupe du monde au Qatar, Didier Deschamps avait fait ses choix au moment de composer son groupe. Et bien évidemment, il y a eu des déçus, un en particulier : Jonathan Clauss. Le joueur de l’OM s’attendait à être avec l’équipe de France, ce qui n’a pas été le cas et ça a été difficile à digérer.

Appelé par Didier Deschamps lors des rassemblements de l’équipe de France avant la Coupe du monde, Jonathan Clauss s’attendait à être du voyage au Qatar. Le sélectionneur en a finalement décidé autrement, se privant ainsi du joueur de l’OM. Un moment très difficile pour Clauss, sur lequel il est revenu au micro d’ Europe 1 .

« Je m'attendais à quelque chose… »

« J'ai voulu faire celui qui n'a pas été touché ou en tout cas celui qui réagissait de la meilleure des manières, c'est à dire être bon sur le terrain. Mais je ne l'ai pas été après la Coupe du monde. Je pensais avoir digéré. J'ai été déçu. Je m'attendais à quelque chose et ce quelque chose, je ne l'ai pas eu », a expliqué Jonathan Clauss.

« Ce n’est pas évident »