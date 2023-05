Guendouzi : Une fake news est dénoncée à l’OM

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Battu à Lille samedi dernier, l’OM a laissé le RC Lens prendre cinq points d’avance à deux journées de la fin de la saison. Côté marseillais, l’absence de Dimitri Payet et Nuno Tavares, sanctionnés par Igor Tudor, a beaucoup fait parler. Resté sur le banc pendant tout le match, Matteo Guendouzi n’était lui pas concerné par cette sanction, il s’agissait seulement d’un choix.

Le week-end dernier, l’OM a sûrement dit adieu à une qualification directe en Ligue des Champions. Battu 2-1 sur la pelouse du LOSC, le club olympien a, le lendemain, vu le RC Lens s’imposer à Lorient et prendre 5 longueurs d’avance à deux journées de la fin. Un écart qui paraît impossible à combler en deux matchs, surtout vu la forme actuelle des Sang et Or qui sont toujours sur un nuage.

Payet et Tavares écartés, quid de Guendouzi ?

Au-delà de cette défaite qui coûte cher, l’OM a dû gérer les cas Payet et Tavares. Igor Tudor a décidé de ne pas les convoquer pour le match face au LOSC, lui qui était mécontent de leur attitude à l’entraînement dans la semaine. Un choix qui s’apparente donc à une sanction. Sur le banc à Lille, Matteo Guendouzi n’est lui pas entré en jeu. Plusieurs rumeurs ont donc fait état d’une situation potentiellement similaire à celle de Payet et Tavares.

OM : Vitinha parle dans la presse portugaise, voici tout ce qu’il a dit https://t.co/J3qIUehDjt pic.twitter.com/QdlajQJpaa — le10sport (@le10sport) May 23, 2023

Tudor a fait le choix de ne pas le faire entrer