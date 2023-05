Il fracasse l’entraîneur de l’OM en direct

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Arrivé à l’OM l’été dernier, Igor Tudor aura vécu une saison mouvementée. Il y a deux semaines, Marseille a laissé sa 2ème place au RC Lens et sauf miracle, le club olympien jouera le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Jérome Rothen n’est pas convaincu par la méthode du technicien croate.

Alors que l’OM voulait poursuivre l’aventure avec Jorge Sampaoli l’été dernier, le technicien argentin a préféré quitter le navire, mécontent du début de mercato. Igor Tudor est arrivé pour le remplacer, un entraîneur méconnu en France mais qui n’a pas mis longtemps à imposer ses idées. L’OM a passé une grosse partie de la saison à la 2ème place, avant de laisser cette position au RC Lens. Et Jérome Rothen semblait presque l’avoir anticipé.

Rothen se paye Tudor

« Je ne suis pas pour lui couper la tête, il faut reconnaître les choses positives, comme il s’est adapté. Mais pas assez d’adaptation quand même. Le problème c’est qu’en restant assez dur tout au long de la saison est arrivé ce que je pensais : plus ou moins explosion du groupe et des résultats en dents de scie. On se rend compte que sa méthode a mis dans le dur la plupart des joueurs, lui le premier. Il est rattrapé par ce qu’il a mis en place ces derniers mois et trop de conflits aussi », a déclaré l’ancien joueur du PSG sur le plateau de RMC .

«Il s’est sabordé un peu tout seul»