Payet vit un calvaire, il charge l’OM

Axel Cornic

La situation de Dimitri Payet à l’Olympique de Marseille fait couler énormément d’encre en ce moment et surtout, divise les supporters. Certains pensent en effet qu’Igor Tudor aurait dû être indulgent avec son joueur, qui n’a que très peu joué cette saison. D’autres restent par contre persuadés que son temps à l’OM est d’ores et déjà terminé…

Il a un contrat jusqu’en juin 2024, mais l’avenir de Dimitri Payet n’a jamais semblé aussi flou. Très peu utilisé cette saison, l’ancien capitaine de l’OM a été écarté du groupe pour le choc contre le LOSC par Igor Tudor, à cause vraisemblablement d’un mauvais comportement à l’entraînement. Il n’est pas le seul, puisque Nuno Tavares n’a également pas été retenu.

« Il ne méritait pas du tout un telle mise à l'écart »

C’est pourtant la situation de Dimitri Payet qui fait parler, puisqu’on pourrait bien ne plus le voir sous le maillot de l’OM. « Je suis juste étonné par le timing. Je pensais qu'avec tout ce que Payet a vécu tout au long de la saison, que ça allait arriver bien avant ce genre de comportements et la mise à l'écart » a expliqué Jérôme Rothen, au micro de RMC Sport . « Ce n'est pas arrivé parce qu'il a rongé son frein et fermé sa tronche, mais je pars du principe que la gestion a été horrible. Il ne méritait pas du tout un telle mise à l'écart ».

« Tudor est arrivé avec ces principes de jeu et il lui a coupé la tête »