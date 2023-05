Une star de l’OM humiliée, elle enrage

Jean de Teyssière

Le torchon brûle entre l'Olympique de Marseille et Dimitri Payet. Ou plutôt entre Igor Tudor et le numéro 10 marseillais. En marge du match perdu face à Lille (1-2), Dimitri Payet ne figurait pas dans le groupe olympien, malgré deux récentes sorties ponctuées de deux buts. Si le coach de l'OM a fait un tel choix, c'est pour le sanctionner d'un manque d'investissement. A l'annonce de cette sanction, l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne aurait été très vexé.

Au moment de promouvoir l'union sacrée, l'OM s'est tiré une balle dans le pied. Face à Lille, le club dix fois vainqueur de la Ligue 1 a perdu gros (1-2), disant quasiment adieu à une qualification directe pour la Ligue des Champions. Cette défaite marque aussi sans doute la fin de l'aventure entre Dimitri Payet et l'OM.

Tudor sanctionne Payet

Dimitri Payet restait sur deux buts consécutifs en Ligue 1, face à Angers et Lens. Comme souvent, le Réunionnais semblait être l'homme providentiel de la fin de saison de l'OM dans la course à la deuxième place. Problème, lors de l'annonce du groupe olympien, Dimitri Payet n'y figurait pas. Pas de blessure, juste une sanction. RMC Sport en dévoilait la raison : l'investissement et l'attitude de Dimitri Payet la semaine avant le match face au LOSC n'avaient pas été appréciés par Igor Tudor qui a décidé de le sanctionner, au même titre que Nuno Tavares. Problème : à l'heure actuelle avec la sanction de la commission de discipline de la LFP concernant sa gifle sur Yannick Cahuzac, Dimitri Payet ayant été suspendu trois matchs ferme à compter de cette semaine, la saison (et la carrière ?) de Dimitri Payet semble donc s'être terminée d'une bien triste manière...

Payet vit ça comme un affront