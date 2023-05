OM : Nouveau rebondissement pour Payet !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Buteur contre Lens et Angers, Dimitri Payet avait bien relancé sa saison. Mais son dérapage face aux Sang et Or lui a valu une suspension de trois matchs ferme, une décision que l’OM conteste fermement. Le club olympien n’a pas changé de position et attend une réponse de la Ligue.

Dimitri Payet est loin de vivre une saison facile. Capitaine de l’OM et homme à tout faire l’an dernier sous les ordres de Jorge Sampaoli, le Réunionnais a vu sa situation changer radicalement. Même s’il a conservé son brassard de capitaine, Payet n’est plus qu’un remplaçant depuis qu’Igor Tudor a pris la tête de l’OM. Une situation à laquelle le numéro 10 marseillais n’était sûrement pas préparé.

Payet ne devrait plus jouer de la saison

Relancé ces dernières semaines, Dimitri Payet a montré de belles choses, il a notamment marqué contre Lens et Angers. Mais avant d’entrer en jeu et de faire trembler les filets, Payet a dérapé contre les Sang et Or. Lors d’une embrouille entre les deux bancs, le capitaine marseillais a giflé Yannick Cahuzac. Une action qui a été revue par la Ligue a posteriori. Suspendu pour trois matchs ferme, Dimitri Payet peut compter sur le soutien de l’OM qui a déposé un recours.

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 18, 2023

L’OM dénonce cette suspension