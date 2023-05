OM : Une star vit un calvaire, elle n’en peut plus

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Relancé par Igor Tudor ces derniers temps, Dimitri Payet n’a pas fait le déplacement à Lille. Le capitaine de l’OM a été écarté du groupe suite à une attitude à l’entraînement qui n’a pas plu à son coach. Remplaçant depuis le début de saison, le Réunionnais a accumulé une certaine frustration.

Personne ne s’attendait vraiment à ce que Dimitri Payet ne soit relancé en cette fin de saison. Remplaçant depuis le début de cet exercice ou presque, le capitaine de l’OM a eu plus de temps de jeu ces dernières semaines et il a été récompensé en marquant face à Lens et Angers. Attendu dans le onze contre le LOSC, Dimitri Payet n’a finalement pas fait le déplacement, écarté du groupe par Igor Tudor.

Igor Tudor sanctionne Dimitri Payet

Mécontent de l’attitude de son capitaine, l’entraîneur de l’OM l’a sanctionné en décidant de ne pas le convoquer. « Tout le monde est logé à la même enseigne. Les joueurs qui sont prêts à aider l’équipe sont là ce soir », expliquait Igor Tudor au micro de Canal+ .

OM - Payet : «Il a fermé sa gue***», il hallucine en direct https://t.co/sFJXLgR0di pic.twitter.com/AD4zewZccU — le10sport (@le10sport) May 21, 2023

Il a accumulé de la frustration pendant toute la saison