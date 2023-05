OM - Payet : «Il a fermé sa gue***», il hallucine en direct

Benjamin Labrousse

Écarté du groupe ce samedi face à Lille, Dimitri Payet connaît une fin d’histoire compliquée avec l’OM. Indéboulonnable l’an passé, le numéro 10 peine à entrer dans les plans d’Igor Tudor cette saison. Et alors que son exercice 2022/2023 est d’ores et déjà terminé, Payet pourrait même prendre sa retraite. Pour Bixente Lizarazu, ce déclassement du joueur de 36 ans est injuste.

Adulé par le Vélodrome, Dimitri Payet a peut-être disputé son dernier match sous le maillot de l’OM dimanche dernier face à Angers. Ce samedi, le club phocéen se rendait sur la pelouse de Lille afin d’espérer pouvoir se rapprocher de la 2ème place. Mais pour cette rencontre, Igor Tudor avait décidé d’écarter à la fois Nuno Tavares et Dimitri Payet du groupe.

Lizarazu l’affirme, Payet « n’a rien lâché » malgré sa saison compliquée

Et si la raison de cette sanction semble être liée à l’attitude de Payet en interne, Bixente Lizarazu estime que malgré les difficultés du meneur de jeu marseillais cette saison, ce dernier n’a jamais été problématique dans son comportement à l’OM. « L’intransigeance de Tudor l’a mené à avoir ces résultats et pouvoir jouer la Ligue des Champions, et en même temps, sur le cas Payet, je trouve qu’il est toujours performant et qu’il n’a rien lâché malgré le fait qu’il ait été déclassé. Il a fermé sa gue*** et je trouve qu’il (Tudor) est dur » , déclare le champion du monde 98 sur le plateau de Téléfoot .

Bixente Lizarazu trouve « dommage » le choix d’Igor Tudor envers Payet