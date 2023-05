Gros échec pour l’OM, l’entraîneur fait une annonce

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Battu samedi soir sur la pelouse du LOSC, l’OM a quasiment dit adieu à la 2ème place. Le RC Lens, qui a un match de retard, a une occasion en or de creuser l’écart à seulement deux journées de la fin de la saison. Malgré la situation, Igor Tudor continue d’y croire.

En cas de succès sur la pelouse du LOSC samedi soir, l’OM avait l’occasion de mettre la pression sur le RC Lens qui se déplace à Lorient dimanche. Jonathan Clauss avait lancé Marseille mais en deuxième mi-temps, l’OM a rendu les armes, encaissant deux buts face à des Dogues entreprenants.

L’OM dit presque adieu à la 2ème place

Cette défaite, la 7ème de la saison pour Marseille, met quasiment un terme à la course à la 2ème place. Même en cas de match nul, le RC Lens aurait deux jokers sur l’OM puisqu’il a une meilleure différence de buts.

Un clash éclate, l’OM lâche un coup de pression en interne https://t.co/CnC7GfS7cr pic.twitter.com/LBCi86lcq0 — le10sport (@le10sport) May 21, 2023

«Tant que c’est possible mathématiquement, on va continuer à y croire»