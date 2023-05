Une polémique fait rage, la réaction surprenante de l’OM

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

De mieux en mieux ces dernières semaines, Dimitri Payet n’a pas fait le voyage avec ses coéquipiers pour affronter le LOSC samedi soir. Un choix qui s’apparente à une sanction de la part d’Igor Tudor, mécontent de l’attitude du capitaine de l’OM à l’entraînement. De nouveau interrogé en fin de rencontre, le coach olympien a gardé le silence.

C’est une sanction qui va faire parler, encore plus avec la défaite concédée sur la pelouse du LOSC. Samedi, quelques heures avant le match face à Lille, l’OM a communiqué son groupe. Dedans, pas de Nuno Tavares ni de Dimitri Payet. Un choix qui interpelle vu les récentes performances du capitaine marseillais, buteur lors des deux derniers matchs et qui aurait joué la dernière rencontre de sa saison suite à sa suspension.

«Tout le monde est logé à la même enseigne»

D’après les informations de RMC Sport, ce choix serait une sanction suite à une attitude qui n’a pas plu à Igor Tudor à l’entraînement. « Tout le monde est logé à la même enseigne. Les joueurs qui sont prêts à aider l’équipe sont là ce soir », confiait l’entraîneur de l’OM en avant-match au micro de Canal+ . Entre temps, Marseille s’est incliné 2-1 contre les Dogues et a quasiment dit adieu à ses chances de 2ème place.

L’OM garde le silence