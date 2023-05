Puni par l’OM, Payet se prépare à lâcher une bombe

Florian Barré

Écarté du groupe de l’OM avant d’affronter le LOSC ce samedi soir à cause de son attitude à l’entraînement, Dimitri Payet ne rejouera pas cette saison. Le Réunionnais pressenti titulaire au départ n’aura finalement pas pu aider ses coéquipiers, battus 2-1 à Pierre Mauroy. Désormais, rien n’assure que l’attaquant ne reporte un jour le maillot marseillais, lui qui pourrait bien raccrocher cet été.

Malgré l’ouverture du score de Jonathan Clauss, l’OM s’est incliné face à Lille ce samedi soir, 2-1. C’est des tribunes que Dimitri Payet a regardé la rencontre. L’attaquant olympien, laissé de côté par Igor Tudor du fait de son comportement laissant à désirer vendredi, ne rejouera d’ailleurs pas d’ici la fin de la saison. Ce dernier est suspendu à compter du prochain match pour avoir giflé Yannick Cahuzac, l’entraîneur adjoint du RC Lens et ce, pendant trois rencontres fermes.

Payet sort par la petite porte

En fin de contrat en 2024, l'intéressé pourrait bel et bien raccrocher plus tôt que prévu comme un accord le lui permet comme l'annonce L'Equipe . Si tel était le cas, ce serait une sortie bien triste pour celui qui a enchanté plus d'une fois les supporters de l’OM. Sollicité par le quotidien sportif, le Marseillais n'a pas donné suite concernant son avenir.

Une dernière danse pour Payet ?

Un tout dernier espoir persiste malgré tout. L’OM envisage un recours pour permettre à Dimitri Payet de voir sa suspension réduite. En attendant, à 36 ans, le Réunionnais a peut-être joué le dernier match de sa carrière dimanche dernier à l'Orange Vélodrome face à Angers... Un match où il aura par ailleurs inscrit un but.