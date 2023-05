Hallucinant, la star de l'OM lance un ultimatum pour son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lié à l'OM jusqu'en juin prochain, Alexis Sanchez n'hésite pas à mettre la pression sur ses dirigeants. L'international chilien réclamerait des garanties sportives à ses supérieurs avant de donner son accord et d'étirer son bail d'une saison. Président marseillais, Pablo Longoria va devoir faire parler son talent lors du prochain mercato d'été.

Arrivé l'été dernier à Marseille, Alexis Sanchez a fait un bien fou à l'OM. Passé par l'Inter ou encore le FC Barcelone, l'international chilien a apporté son expérience, mais aussi son talent, au sein d'une équipe, qui a parfois fait preuve de manque d'expérience. Mais pour l'OM, la question de son avenir se pose déjà. Son contrat expire en juin prochain et sa signature pour une prolongation est loin d'être actée. « J’ai très envie de rester mais je veux gagner, je ne suis pas ici pour finir quatrième ou troisième, ou même deuxième pour aller en Ligue des champions. Je veux jouer dès le premier jour pour être champion et gagner des titres ! (…) Toute ma carrière j’ai gagné, donc ça dépend de l’ambition qu’on aura, à quelle place on va terminer pour accrocher la Ligue des champions. Mon avenir dépend de tout cela » avait lâché Alexis Sanchez en mars dernier.

Son agent a débarqué à Marseille

Il y a quelques jours, son agent, Fernando Felicevich, avait rendez-vous avec la direction marseillaise pour discuter de la suite. La teneur de leurs discussion n'a pas été dévoilée, mais Thibaud Vézirian avait vendu la mèche. « Son agent était donc réparage à Marseille pour finaliser cette semaine la suite de l’aventure à Marseille. Ça sentait bon, parce qu’il ne se déplace généralement pas pour rien, ce monsieur » avait lâché le journaliste.

Alexis Sanchez réclame des garanties sportives