PSG : Coup de théâtre pour l’avenir de Galtier, une énorme surprise annoncée

La saison du PSG n'a pas été de tout repos, en particulier pour son entraîneur Christophe Galtier. Vivement critiqué pour le peu de style de jeu de son équipe, il a de plus été visé par des accusations de racisme. Nul ne sait ce qu'il va faire la saison prochaine, en tout cas, les rumeurs vont bon train.

Dimanche soir, le PSG affronte l'AJ Auxerre en Ligue 1. Une occasion de se rapprocher d'un onzième titre de champion de France, qui n'est toujours pas atteint, à seulement trois matches de la fin de la saison. Cela montre les difficultés de l'équipe parisienne et plus globalement de Christophe Galtier.

La menace Mourinho pour Galtier

De l'avis de nombreux observateurs donc, si le club de la capitale ne réalise pas une grande saison, c'est majoritairement la faute de Galtier. Un entraîneur plus expérimenté et avec un plus grand vécu en Ligue des Champions pourrait atterrir à Paris, le nom de José Mourinho revient avec insistance. Mais comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Galtier devrait être le coach du PSG l'année prochaine, sauf catastrophe. Cela tombe bien pour l'ancien coach de l'OGC Nice, un autre successeur potentiel sur le banc parisien pourrait finalement prendre une autre direction.

Galtier ou Motta du côté de Naples ?

Selon les informations de Paolo Bargiggia, Luciano Spaletti, l'entraîneur de Naples pourrait ne plus être en poste la saison prochaine, malgré son titre en Serie A cette année. Plusieurs noms sont cités comme potentiels successeurs de l'Italien. On y retrouve Christophe Galtier, mais aussi Antonio Conte ou bien encore Rafael Bénitez. Mais la piste qui prend le plus de poids dernièrement, mène à Thiago Motta, lui aussi dans le viseur du PSG depuis plusieurs semaines. Il pourrait débarquer au Napoli avec son directeur sportif de Bologne, Giovanni Sartori. À suivre ...