Mourinho - PSG : La grande décision

Régulièrement annoncé du côté du PSG pour remplacer Christophe Galtier, José Mourinho s'apprête à disputer une fin de saison haletante avec l'AS Roma. Cependant, en cas de victoire en Ligue Europa, le Special One pourrait avoir des envies d'ailleurs cet été.

Quel entraîneur pour le PSG ? Après une saison plus que poussive, notamment en 2023, Christophe Galtier pourrait être démis de ses fonctions dans les prochaines semaines. Pour le remplacer, plusieurs noms circulent, à l'image de celui de José Mourinho. Et ce dernier aurait pris une décision radicale.

Mourinho prêt à quitter l'AS Roma ?

Et selon les informations de La Repubblica , le Special One aurait un objectif clair, à savoir remporter la Ligue Europa, après avoir offert la Ligue Europa Conférence à l'AS Roma la saison dernière. Et après cela, José Mourinho devrait décider de partir alors que son contrat s'achève en 2024. Les Giallorossi affronteront le Séville FC en finale de C3.

Aucun contact avec le PSG