C'est confirmé, l'ASSE va recruter un buteur

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'AS Saint-Etienne devrait se montrer particulièrement active pour redresser la barre après une saison mitigée et viser la montée en Ligue 1. Dans cette optique, les Verts tenteront notamment de densifier leur secteur offensif en recrutant au moins un nouvel attaquant, notamment pour remplacer Jean-Philippe Krasso, dont le contrat s'achève le 30 juin.

Bien que l'ASSE arrivera finalement à assurer son maintien en Ligue 2, après une première partie de saison catastrophique, le mercato s'annonce brûlant. La saison prochaine, les Verts veulent en effet se battre pour la montée en Ligue 1, ce qui passera forcément pour un renouvellement de l'effectif. Dans cette optique, des renforts dans le secteur offensif sont notamment attendus. Et pour cause, si l'ASSE devrait réussir à convaincre Gaëtan Charbonnier de prolonger, cela risque d'être beaucoup plus compliqué avec Jean-Philippe Krasso. Un chantier capital pour le club entraîné par Laurent Batlles. Le tout avec des moyens limités.

Un joli coup en National ?

Ainsi, l'ASSE devrait prospecter sur des marchés où les prix restent raisonnables. A commencer par l'échelon inférieur. Ainsi, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les Verts suivent notamment la situation d'Amine Boutrah, révélation de National avec Concarneau. Et ce n'est pas tout puisque le nom de Rayan Ghrieb, également auteur d'une belle saison avec Dunkerque, circule aussi du côté de l'ASSE. Mais la concurrence est déjà présente pour ces deux joueurs. Par conséquent, les Verts regardent également dans des championnats moins suivis.

Deux pistes à l'étranger