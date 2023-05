La presse italienne lâche une bombe sur l’entraîneur de l’OM

Baptiste Berkowicz

Fort d'une première saison riche en émotions du côté de l'OM, Igor Tudor plaît beaucoup en Italie. L'ancien entraineur de l'Hellas Vérone en Série A pourrait filer dans un club d'un standing encore supérieur : la Juventus. Selon TuttoSport, le club italien a coché le nom du Croate en cas de départ de Massimiliano Allegri.

En pleine lutte pour décrocher la qualification directe pour la Ligue des Champions, Igor Tudor voit revenir les sirènes de l'Italie. Passé par le Hellas Vérone avant de rejoindre l'OM, le coach croate est sur les tablettes de la Juventus pour cet été.

Transferts : L’OM passe à l’offensive pour un dossier galère https://t.co/rx7k90pTkF pic.twitter.com/oMCTx3FxZp — le10sport (@le10sport) May 20, 2023

La Juventus prête à l'accueillir

L'actuel entraineur de la Juventus, Massimiliano Allegri, est controversé au sein de la Vieille Dame . Son deuxième passage dans le club italien pourrait bien prendre fin cet été. D'après TuttoSport , les Bianconeri ont coché tout en haut de leur liste, pour succéder à Allegri, le nom d'Igor Tudor.

Avenir incertain à l'OM

Pablo Longoria avait évoqué il y a quelques semaines déjà l'avenir du coach de l'OM. Il avait alors fait comprendre qu'aucune possibilité n'était à exclure. La qualification ou non en Ligue des Champions pourrait faire réfléchir davantage le président olympien. La différence de recettes entre une deuxième et une troisième place est colossale et amènera peut-être les dirigeants olympiens à revoir leurs plans.