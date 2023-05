L'entraineur de l'OM a tout changé, le vestiaire hallucine

Amadou Diawara

A la fin de la dernière saison, Igor Tudor a posé ses valises à l'OM, et ce, pour pallier le départ de Jorge Sampaoli. Alors que l'entraineur croate va terminer sa première année à Marseille, Leonardo Balerdi a totalement validé son arrivé. En effet, le pensionnaire de l'OM estime qu'Igor Tudor a métamorphosé la défense du club.

Lors de l'été 2022, Jorge Sampaoli a décidé de fuir l'OM. Pour pallier le départ de l'entraineur argentin, Pablo Longoria a fait confiance à Igor Tudor, qui est arrivée à la fin de la dernière saison à Marseille. Lors d'un entretien accordé à RMC Sport , Leonardo Balerdi s'est livré sur le coach croate. Comme l'a affirmé le défenseur de l'OM, Igor Tudor est un très bon choix, et ce, parce qu'il a réussi à faire progresser toute l'arrière garde phocéenne grâce à son passé de joueur.

PSG - Galtier : L’annonce qui change tout pour son avenir https://t.co/u4in5XLxL1 pic.twitter.com/0XTcDGV59F — le10sport (@le10sport) May 20, 2023

«Tous les défenseurs ont énormément progressé avec lui»

« Je suis très reconnaissant envers Igor Tudor. Il a une grande expérience de joueur, qui m’aide et qui est précieuse. Quand il y a des mauvais moments ou des bons moments, lui il les a vécues ces situations, en tant que footballeur. Donc il me donne une opinion très sincère et des conseils très clairs » , a confié Leonardo Balerdi, avant d'en rajouter une couche.

«Je suis très reconnaissant envers Igor Tudor»