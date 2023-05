Révolution à l’OM, il fait un énorme aveu

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

L’été dernier, l’OM a été contraint de changer d’entraîneur. Jorge Sampaoli a surpris tout le monde en décidant de quitter le club olympien, c’est Igor Tudor qui l’a remplacé. Pau Lopez a constaté quelques changements au niveau de son jeu au pied, même s’il avoue que le technicien croate a revu sa position sur le sujet.

Après seulement une saison pleine à l’OM, Jorge Sampaoli a décidé de quitter le club olympien l’été dernier. Mécontent du début de mercato réalisé par Pablo Longoria, le technicien argentin a préféré quitter l’OM. Sans trembler, le président marseillais a nommé Igor Tudor à sa place, un choix qui, un an après, se justifie. Pau Lopez, qui était rapidement devenu un pion essentiel pour Jorge Sampaoli, constate les changements entre les deux entraîneurs, notamment sur son jeu au pied.

«On aurait eu tort de changer»

« À la base, Igor (Tudor, l'actuel coach de l'OM) n'est pas forcément un entraîneur qui utilise autant le gardien. Je ne pense pas qu'il croyait fondamentalement beaucoup à tout ça. Mais, comme il a vu que l'équipe était à l'aise avec cette idée, il s'est adapté. Il a intégré cet aspect à son jeu et à ses entraînements. Très vite, on s'est mis à (re) bosser ces sorties de ballon. Et je crois que l'équipe le lui a bien rendu ! Depuis l'an dernier et jusqu'à présent, cela nous aide. On aurait eu tort de changer. Avoir un joueur de plus à la relance pose des difficultés à l'adversaire. C'est plus difficile pour les attaquants de nous presser car ils sont souvent un ou deux de moins que nous, les premiers relanceurs », affirme le gardien de l’OM dans un entretien accordé à France Football.

