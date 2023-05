Un joueur a vécu l'enfer à l'OM, il passe aux aveux

La rédaction

Présent à l'OM depuis juillet 2020, Leonardo Balerdi n'a pas été épargné par les critiques ces derniers mois. Moins performant que les saisons précédentes, le défenseur argentin a été pris en grippe par certains supporters. Ce vendredi, le joueur est revenu sur les attaques dont il a fait l'objet et a tenu à rendre hommage à Igor Tudor.

Auteur de quelques boulettes ces derniers mois, Leonardo Balerdi a perdu du crédit auprès de certains supporters marseillais. Le défenseur argentin a été la cible de nombreuses critiques. Des attaques, qui l'ont renforcé comme il l'a confié au micro de RMC Sport.

« Au début c’est vrai que ça me faisait souffrir, mais... »

« Au début c’est vrai que ça me faisait souffrir et j’ai appris avec le temps à moins lire, à prendre du recul. Mais des fois c’est un peu cruel et lamentable de lire certaines choses. Il suffit de lire un commentaire et tu as l’impression d’être le pire joueur ou la pire personne du monde » a déclaré le joueur de l'OM. Durant cette mauvaise passe, Balerdi a pu compter sur le soutien d'Igor Tudor, son entraîneur.

« Je suis très reconnaissant envers Igor Tudor »