L’OM reçoit un avertissement du RC Lens

Benjamin Labrousse

Alors que le championnat de France approche de son terme, la bataille pour la 2ème place fait rage entre l’OM et le RC Lens. En s’imposant face aux Marseillais à domicile le 6 mai dernier (2-1), les hommes de Franck Haise ont toutefois réalisé un grand pas vers une qualification directe en C1. L’entraîneur lensois ne veut pas se concentrer sur les résultats de son concurrent direct au classement.

Le RC Lens réalise un exercice 2022/2023 époustouflant. Les hommes de Franck Haise, encore en Ligue 2 il y a quelques années, sont actuellement bien partis pour terminer 2ème en Ligue 1, synonyme de qualification directe pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Si le titre semble très compliqué à atteindre, les sangs et or sont désormais focalisés sur la conservation de cette 2ème place. Et pour ne pas risquer de voir l’OM se rapprocher au classement, les Lensois devront faire le travail à Lorient ce dimanche.

L’OM fonce sur un buteur, le RC Lens veut tout gâcher https://t.co/uop1DjCT5Z pic.twitter.com/7DBW0XfhJ0 — le10sport (@le10sport) May 17, 2023

Franck Haise prévient l’OM, « Lille fera un bon match »

Présent en conférence de presse ce vendredi, Franck Haise a confirmé se concentrer uniquement sur la fin de saison du RC Lens, plutôt que d’analyser les rencontres de l’OM, qui pour rappel, ne possède que 2 points de retard sur les Lensois. « On s'occupe de nous, je suis sûr que Lille fera un bon match, comme toutes les équipes qui ont leurs enjeux. Nous on s'attache à nous, c'est le plus important » , affirme l’entraîneur récemment nommé aux trophées UNFP du meilleur entraîneur de la saison de Ligue 1. L’OM de son côté, se rendra à Lille ce samedi.

Le RC Lens « ne veut pas se préoccuper des autres » affirme Franck Haise