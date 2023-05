L'OM dénonce un gros scandale, il balance cash

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM ne décolère pas après la sanction infligée à Dimitri Payet par la Commission de discipline de la LFP. Le joueur français a été suspendu pour les trois prochains matches après avoir giflé Yannick Cahuzac lors de la rencontre face au RC Lens. Présent en conférence de presse ce vendredi, Valentin Rongier a lâché ses vérités.

La saison est déjà terminée pour Dimitri Payet. Suspendu pour les trois prochaines rencontres par la commission de discipline de la LFP, le joueur français ne devrait plus porter le maillot de l'OM dans les prochaines semaines, même si la formation marseillaise a fait savoir qu'elle ferait appel de cette décision, notamment car l'instance a condamné le milieu offensif grâce à des images diffusées par Prime Vidéo. Dans ces temps troubles, Payet peut compter sur le soutien de ses coéquipiers, et notamment de Valentin Rongier. Présent en conférence de presse ce vendredi, le capitaine de l'OM s'est prononcé sur cette sanction.

« On ne le lâchera pas »

« La sanction contre Payet ? C'est compliqué d'avoir un partenaire suspendu, qui plus est Dim. Je sais que le club s'est exprimé. Je pense qu'il y aura un recours. Je ne vais rien dire de plus. C'est sûr que ça va être dur de se passer de lui, il est super important pour nous, on ne le lâchera pas » a lâché le milieu de terrain français, avant d'évoquer le sujet lié à l'arbitrage. Selon lui, l'OM a connu plusieurs décisions défavorables ces dernières semaines.

Rongier balance sur l'arbitrage