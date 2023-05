L’OM dénonce un scandale, une nouvelle polémique va éclater

Alexis Brunet

Récemment, l'OM s'est insurgé à travers un communiqué contre l'arbitrage et les nombreuses décisions prises en sa défaveur. Le club phocéen expliquait que ces décisions avaient fait perdre trop de points cette année aux Marseillais. Ils pourraient bien avoir été entendus, à la vue de la décision de la commission fédérale de l'arbitrage de la FFF.

Samedi 6 mai, l'OM affrontait le RC Lens dans un match capital pour la fin de saison, et la course à la Ligue des champions. Malheureusement pour les Marseillais, ce sont les Lensois qui se sont imposés sur le score de deux buts à un, grâce notamment à une très belle frappe du capitaine Seko Fofana.

Une erreur d'arbitrage selon l'OM

Mais le résultat de ce match aurait pu être tout autre. On jouait la dixième minute de jeu quand Alexis Sánchez pensait donner l'avantage à l'OM, en se jouant de Kevin Danso. Le but avait été au préalable accordé par Monsieur Turpin l'arbitre de cette rencontre. Mais après utilisation de la VAR, l'ouverture du score marseillaise a finalement été refusée pour une faute du Chilien sur le défenseur lensois. De quoi faire enrager les joueurs d'Igor Tudor et de lancer le débat sur l'existence ou non de cette faute.

Un arbitre expérimenté pour OM-Angers