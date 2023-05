Payet - OM : Il lâche une énorme accusation en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Titulaire indiscutable avec Jorge Sampaoli la saison dernière, Dimitri Payet joue beaucoup moins depuis l'arrivée d'Igor Tudor. Et pourtant, le numéro 10 de l'OM réalise une fin de saison convaincante. Auteur de deux entrées en jeu convaincantes face au RC Lens et à l'AJ Auxerre, le Réunionnais était titulaire contre Angers dimanche et a confirmé sa bonne forme. Ce qui laisse des regrets à Jérôme Rothen qui n'hésite pas à critiquer Igor Tudor.

«Il y a eu un petit délit de sale gueule»

« On sait très bien qu’il y a eu un petit délit de sale gueule en début de saison. Avant de mettre en place son projet de jeu, la première chose qu’il a faite, c’est d’écarter Payet, un grand artisan de la 2e place la saison dernière. On ne peut pas dire que ce choix ait donné tort à (Igor) Tudor. Mais très souvent en cours de match, on a vu les manques de l’OM », lâche l'ancien joueur du PSG au micro de RMC , avant d'en rajouter une couche.

«Je trouve qu’il n’y a aucun équivalent à Payet dans ce rôle»