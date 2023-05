Payet est de retour, l’OM exulte

Arnaud De Kanel

La rencontre opposant l'OM au SCO d'Angers était synonyme de retour pour Dimitri Payet. Plus titularisé depuis le 1er mars et la terrible élimination face à Annecy, le Réunionnais était lancé d'entrée dimanche soir. Il s'est distingué en s'offrant un but pour le plus grand bonheur de son coach Igor Tudor.

Les quelques 61 000 spectateurs amassés dans les travées du Vélodrome ont peut-être assisté au dernier match de Dimitri Payet sous les couleurs de l'OM. Relégué dans la hiérarchie par Igor Tudor, le Réunionnais songerait à prendre sa retraite selon L'Equipe . Le capitaine olympien risque une lourde suspension après son coup de poing sur Jérôme Cahuzac lors de la rencontre face au RC Lens et cette rencontre face à Angers était sans aucun doute la dernière de sa saison. Pour ce qui est du reste, lui seul sait pour l'instant. Comme lors de ses entrées face à Auxerre et Lens, il s'est montré à son avantage en inscrivant un but, le deuxième de la rencontre côté marseillais. Pari réussi donc pour Igor Tudor qui a salué la prestation de son capitaine.

Tudor souligne «le bon match» de Payet

« Il a fait un bon match. C'était un choix différent, on s'attendait à un bloc bas du côté d'Angers. J'ai mis deux milieux de terrains et deux joueurs en soutien d'Alexis (Sanchez), dont lui et Malinovskyi, ainsi que des joueurs de couloirs offensifs avec Clauss et Ünder pour avoir des un contre un », a confié le coach de l'OM dans des propos rapportés par La Provence . Une prestation aboutie dans l'ensemble selon Igor Tudor.

«Tout le monde a bien joué»