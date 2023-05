Un joueur de l'OM finit en garde à vue, il raconte

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans les années 90, l'OM a connu des moments de joie intense, à l'image de sa victoire en Ligue des champions en 1993, mais aussi des moments délicats. Plusieurs affaires extra-sportives ont pollué l'activité du club marseillais comme l'a reconnu Bernard Casoni, présent au sein de la cité phocéenne entre 1990 et 1996.

Le 19 novembre 1990, trois joueurs de l'OM étaient placés en garde à vue par la police marseillaise, chargée d'enquêter sur les malversations financières de Toulon. Il s'agit de Pascal Olmeta, Bernard Pardo et Bernard Casoni. Dans un entretien à L'Equipe , ce dernier est revenu sur cet épisode.

« On ne nous a pas mis les menottes mais bon... »

« Il y a eu une période difficile quand je me suis retrouvé en garde à vue à Marseille pour l'histoire des comptes de Toulon, par rapport aux transferts avec l'OM, tout ça. Avec Pascal Olmeta et Bernard Pardo on est venu nous chercher sur le terrain d'entraînement. On ne nous a pas mis les menottes mais bon... » a lâché Casoni. Entraîneur de l'OM à cette époque, Franz Beckenbauer n'avait pas caché sa surprise.

L'incroyable réaction de Beckenbauer