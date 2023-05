Mercato : Six joueurs arrivent à l’OM !

Arnaud De Kanel

Bien que la saison ne soit pas encore terminée, l'OM s'affaire déjà sur le mercato, aussi bien dans le sens des départs que dans celui des arrivées. D'ailleurs, six joueurs sont sûrs d'arriver à l'OM dès le début de l'été. Il s'agit des éléments prêtés à l'étranger jusqu'à la fin de la saison.

Presque condamné à la deuxième place, l'OM devra ajuster son mercato avec la menace d'une élimination en barrages si la Juventus ne parvient pas à remporter la Ligue Europa. Malgré tout, Pablo Longoria ne compte pas chômer. Plusieurs départs sont prévus, comme celui de Matteo Guendouzi, et six arrivées sont d'ores et déjà actées.

OM : Cette star dégoupille, une date est annoncée pour son avenir https://t.co/XCN3sRGZBB pic.twitter.com/7eNv3yoXt5 — le10sport (@le10sport) May 13, 2023

Le retour des prêtés

Igor Tudor va retrouver six joueurs pour la préparation estivale de l'OM. En effet, Foot Mercato indique que Luis Henrique, Pol Lirola, Salim Ben Seghir, Jordan Amavi, Konrad de la Fuente et Isaak Touré vont faire leur retour dans la cité phocéenne à l'issue de la saison pour la simple et bonne raison que les clubs où ils ont été prêtés ne les recruteront pas.

Trois départs réglés

Côté départ, l'OM va se débarrasser de trois joueurs à l'issue de la saison. Le contrat de Kevin Strootman ne sera pas prolongé tandis que Nemanja Radonjic et Arek Milik resteront respectivement au Torino et à la Juventus. Enfin, Luis Suarez sera également transféré si Almeria parvient à se maintenir.