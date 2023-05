PSG : la bombe de la presse espagnole sur Messi

Jean de Teyssière

L'aventure entre Lionel Messi et le Paris Saint-Germain touche à sa fin. Commencée en 2021, l'idylle n'a jamais réellement débuté et la Pulga quittera le club libre à l'issue de son contrat en juin prochain. Parmi les destinations probables, l'Arabie Saoudite, qui lui propose un pont d'or. Mais le FC Barcelone, en proie à de grandes difficultés financières, aurait trouvé une solution pour assainir la masse salariale, permettant à toute une ville de rêver d'un retour de Messi...

Le feuilleton autour de Lionel Messi est encore loin d'être terminé. Après l'annonce par l'AFP d'un accord et d'une affaire conclue entre l'Arabie Saoudite et Lionel Messi, un démenti venant du père de Messi, Jorge a eu lieu, relançant la course du FC Barcelone dans ce transfert. Car pour le coup, plusieurs sources s'accordent sur le même point : l'attaquant du PSG veut continuer à jouer en Europe la saison prochaine.

Un nouveau plan de viabilité approuvée par LaLiga ?

Dans son optique de faire venir Lionel Messi, le club catalan doit faire une économie sur la masse salariale de 210M€. Une somme astronomique mais que Joan Laporta, le président des Blaugranas travaille à faire réduire. Et il semblerait que le succès soit au rendez-vous puisque d'après les informations de SPORT , un nouveau plan de viabilité va être présenté à LaLiga et devrait être approuvé le 19 mai prochain. Le feu vert sera alors donné pour enregistrer les contrats de Gavi, Araujo, Marcos Alonso, Sergi Roberto et Balde. Mais pas que...

Messi au Barça : le rêve est permis