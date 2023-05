Hakimi, Messi, Guendouzi... Toutes les infos mercato du 13 mai

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Aristouy sort du silence sur son arrivée au FC Nantes

Nommé entraîneur de l'équipe première du FC Nantes pour remplacer Antoine Kombouaré à quatre journées de la fin du championnat, Pierre Aristouy est sorti du silence en conférence de presse : « J'ai réfléchi une petite heure parce que ça engageait quand même beaucoup de changements, d'autant plus que c'était inattendu. Totalement inattendu. Ce n'était pas lié au fait de vouloir m'engager mais lié au changement de vie, de quotidien ». Il a désormais la lourde tâche de sauver les Canaris.



OM : Le transfert de Guendouzi se confirme

Titulaire indiscutable lors de la première partie de saison, Mattéo Guendouzi est en retrait depuis le retour de la Coupe du monde. A tel point que son départ en fin de saison semble inévitable alors qu'Aston Villa et West Ham seraient très intéressés par son transfert. Et selon les informations de La Provence , si la situation de l'international français n'évolue pas d'ici la fin de la saison, son transfert sera inéluctable cet été.



Michael Olise au PSG, ça chauffe !

Après une saison globalement décevante, le PSG devrait vivre un mercato très animé. Dans cette optique, Luis Campos est déjà actif en coulisses et à en croire les informations de Football Insider , la piste menant à Michael Olise prend de l'ampleur. Le jeune ailier français brille à Crystal Palace et le club de la capitale pourrait prochainement dégainer une offre.



PSG : Feu vert pour le retour de Messi au Barça

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi a de grandes chances de quitter le PSG. Et du côté du FC Barcelone, on met tout en œuvre pour rendre possible son retour. Interrogé sur cette éventualité par Alexandre Ruiz, Albert Masnou journaliste chez Sport , donne une bonne nouvelle : « Il paraît qu’il y aura cette possibilité de faire des mouvements, de signer des joueurs, et bien sûr d’en vendre d’autres. La porte pour Lionel Messi il y a quelques jours était presque fermée, mais maintenant elle s’ouvre ».



