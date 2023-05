Messi, Mourinho, Motta… Toutes les infos mercato du 12 mai

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Barcelone fixe ses conditions pour un retour de Messi

Interrogé dans les colonnes de Mundo Deportivo et SPORT ce vendredi, le vice-président économique du FC Barcelone, Eduard Romeu, a évoqué la possibilité d’un retour de Lionel Messi qui arrive au terme de son contrat avec le PSG cet été : « Si ce serait une bonne chose pour la Liga que Leo Messi revienne au Barça ? Je ne sais pas, mais je pense qu'un joueur du calibre de Messi est le bienvenu partout, n'est-ce pas ? C'est un domaine purement technique dans lequel je n'entre pas et sur lequel je n'ai aucune influence, même si nous avons de la sympathie pour Leo, le meilleur joueur du monde (…) Je ne vais pas parler de noms, mais je tiens à préciser que pour que des joueurs arrivent, il faut que d'autres partent. Si vingt joueurs arrivent, d'autres devront partir pour le même montant. Son retour, d'un point de vue financier, serait-il positif ? Il n'est certainement pas négatif. Nous n'avons pas fait d'études sur l'impact de son arrivée ou de celle d'un autre joueur, mais ce serait certainement positif », indique le dirigeant du Barça, qui reste donc très prudent sur la piste Messi.



L’AS Rome calme le PSG pour Mourinho

Ces derniers jours, en conférence de presse, José Mourinho avait lâché une réponse dont il a le secret concernant une possible arrivée sur le banc du PSG cet été : « Si le PSG m’a contacté ? S’ils me cherchent, ils ne m’ont pas trouvé parce qu’ils ne m’ont pas parlé », confiait le Special One . Et au micro de Sky , le directeur sportif de l'AS Rome, Tiago Pinto, a rebondi sur ces propos de Mourinho au sujet du PSG : « Le PSG sur Mourinho ? Je suis rassuré par cette question, on me l'a posée à chaque élimination cette saison. J'espère qu'on me la posera aussi à Budapest. Il a très bien répondu et je suis tranquille », a lâché le dirigeant romain.



Le PSG pense toujours à Thiago Motta, Nice est aussi sur le coup

L'EQUIPE consacre un large dossier dans ses colonnes du jour sur l'avenir de Thiago Motta, et confirme le vif intérêt du PSG pour l'entraîneur de Bologne. Le président Nasser Al-Khelaïfi a toujours tenu son ancien joueur en haute estime, et songeait d'ailleurs à lui confier le poste dès l'été dernier avant la nomination de Christophe Galtier. Selon le quotidien sportif, l'OGC Nice en pince également pour Motta dans l'optique de la succession de Didier Digard, mais l'ancien milieu de terrain italien rêve surtout du PSG.



Le PSG s’active pour prolonger Sergio Ramos

En fin de contrat avec le PSG, Sergio Ramos pourrait finalement recevoir une offre in-extremis pour prolonger ! Selon les révélations du quotidien espagnol AS , la direction parisienne devrait prochainement lui soumettre une offre d'un an avec une baisse de salaire après avoir été convaincue par le récent état de forme affichée par Sergio Ramos au PSG.



