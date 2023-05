Le Qatar est prêt à dégainer, cette star va signer au PSG

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos va quitter le PSG librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Alors que le club de la capitale a lancé les négociations avec son numéro 4, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, aucune offre n'a été dégainé à ce jour. Selon la presse espagnole, Nasser Al-Khelaïfi travaillerait actuellement sur le nouveau bail de Sergio Ramos.

Arrivé à l'été 2021 en provenance du Real Madrid, Sergio Ramos a paraphé un bail de deux saisons au PSG. Sous contrat jusqu'au 30 juin, le numéro 4 parisien changera donc de club librement et gratuitement cet été s'il ne rempile pas d'ici-là.

Sergio Ramos est confiant pour sa prolongation

Consciente de la situation de Sergio Ramos, la direction du PSG aurait lancé les pourparlers avec lui, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Toutefois, elle n'aurait pas encore formulé d'offre à son numéro 4.

Le PSG va lui offrir un contrat d'un an revu à la baisse