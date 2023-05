Prêt à suivre Messi, il chamboule le mercato du PSG

Thomas Bourseau

Sergio Busquets va officiellement quitter le FC Barcelone cet été pour éventuellement retrouver Lionel Messi en Arabie saoudite. Ce départ aurait une grande incidence sur le mercato du PSG signé José Mourinho concernant la piste Sofyan Amrabat. Explications.

Il n’y aura vraisemblablement pas d’acte III pour Lionel Messi au PSG. Certes, une clause a été incluse dans le contrat négocié entre les deux parties à l’été 2021, permettant au septuple Ballon d’or de rester pour une troisième saison au moment de l’expiration de son contrat le 30 juin prochain. Néanmoins, et même avant sa suspension disciplinaire de la semaine dernière, son avenir au PSG était déjà tout tracé. Le journaliste Guillem Balague, qui est au passage le biographe du champion du monde argentin, a affirmé à la BBC que cela fait à présent plus d’un mois que Messi avait annoncé son départ au PSG.

Busquets prêt à suivre Messi en Arabie saoudite

En début de semaine, il a été question d’une affaire conclue entre Lionel Messi et l’Arabie saoudite pour qu’il vienne évoluer en Saudi Pro League la saison prochaine. Une telle avancée a été démentie par Jorge Messi, père et représentant de l’attaquant du PSG, qui a tenu à souligner qu’une telle décision ne sera prise qu’en fin de saison. Néanmoins, il semblerait que l’avenir de Lionel Messi s’écrive du côté du championnat saoudien où il ne devrait pas débarquer tout seul.

Le Barça chamboule les plans de Mourinho et du PSG avec Amrabat