C’est annoncé, le joueur «presque parfait» a signé au PSG !

C'est confirmé, Marquinhos va prolonger son contrat avec le PSG. Comme annoncé par le 10Sport.com dès le 27 février dernier, le défenseur brésilien a donné son accord pour étirer son bail jusqu'en 2027. La signature pourrait être officialisée samedi, à l'occasion du match face à l'AC Ajaccio, et elle ravit plusieurs anciens du PSG.

En coulisses, le PSG a bouclé un nouveau dossier. Comme indiqué par le 10Sport.com, Marquinhos va prolonger son aventure parisienne. Présent dans la capitale française depuis 2013, le défenseur brésilien a signé une prolongation de trois ans. Il est désormais lié au PSG jusqu'en 2027. A en croire Le Parisien , l'officialisation pourrait intervenir avant la rencontre face à l'AC Ajaccio ce samedi. Ancien entraîneur du PSG, Vahid Halilhodzic valide la prolongation de Marquinhos.

« C’est une pièce essentielle »

« C’est une bonne idée de le voir prolonger. Même s’il lui arrive d’être perturbé, Paris doit se montrer heureux d’avoir un joueur comme lui. Il est un point de cohésion, de rassemblement et d’exemplarité. C’est une pièce essentielle. Pour un entraîneur, c’est formidable d’avoir un défenseur de ce niveau et un leader positif. Il a une image exceptionnelle » a confié l'ancien attaquant au média régional. Même son de cloche chez Jimmy Algerino.

« Il a toujours été présent »

« Il a toujours été présent, n’a fait aucune vague en dehors du terrain. Ses prestations ont pu baisser mais dans une carrière, cela arrive. Je me réjouis de le voir encore l’année prochaine et les suivantes sous le maillot du PSG. Il va encaisser ce qui s’est passé depuis un an et repartir » a lâché l'ancien joueur du PSG. De son côté, Luis Fernandez a mis en avant la fidélité de Marquinhos.

« Il n’est pas loin d’être parfait »