Mercato : Le PSG signe une star, c’est validé

Comme indiqué par Le 10 Sport en février dernier, tout est déjà bouclé pour la prolongation de Marquinhos. Alors qu’il est actuellement sous contrat jusqu’en juin 2024, l’international brésilien va étendre son bail de trois années supplémentaires, jusqu’en juin 2027. Un choix logique pour Eric Rabesandratana, même si le capitaine du club de la capitale a connu une période plus compliquée.

Dans ses colonnes du jour, L’Équipe indique que tout est déjà prêt pour la prolongation de Marquinhos. Ce dernier a déjà signé son contrat et les photos pour l’officialisation sont préparées, il ne reste plus qu’à trouver le bon moment pour annoncer la nouvelle. Ce qui vient confirmer nos informations exclusives du 27 février dernier, dans lesquelles nous vous indiquions que le capitaine du PSG allait prolonger son contrat jusqu’en juin 2027.

« Marquinhos reste un joueur très important du Paris Saint-Germain »

Une prolongation totalement validée par Eric Rabesandratana : « Il reste un élément clé et important. Il est toujours à 100% pour le club. Marquinhos, c’est un gentil et c’est un joueur qui a donné tout pour le club depuis qu’il est arrivé. Alors, ce n’est pas parce qu’il a eu un petit peu de flou dans son parcours cette année qu’on va remettre en cause tout ce qu’il a fait pour le Paris Saint-Germain. Aujourd’hui, Marquinhos reste un joueur très important du Paris Saint-Germain. Il a été prolongé. Au-delà de ça, moi, je n’ai aucune inquiétude par rapport à Marquinhos », a-t-il déclaré dans sa chronique sur France Bleu Paris .

« Le brassard n’est pas très important dans la tête de Marquinhos »