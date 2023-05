Mercato : Un projet surréaliste prend forme pour Messi

La rédaction

Entre le PSG et Lionel Messi, tout semblerait terminé. L’occasion pour la presse de s’enflammer d’une éventuelle venue de l’Argentin, qui pourrait ne pas débarquer seul. Deux figures fortes du FC Barcelone, à savoir Sergio Busquets et Jordi Alba l’y rejoindraient.

Certes, le PSG a réintégré Lionel Messi plus rapidement que prévu au vu de la sanction infligée pour désertion non autorisée en Arabie saoudite et de la durée de deux semaines évoquée par différents médias. Pour autant, cela ne relancerait en rien l’issue du feuilleton Lionel Messi. Alors qu’il dispose d’une option dans son contrat lui permettant de le rallonger pour une troisième saison, le PSG et le champion du monde n’auraient nullement l’intention de poursuivre leur aventure commune.

Lionel Messi vers l’Arabie saoudite…

Il est question d’une éventuelle venue de Lionel Messi en Arabie saoudite. D’ailleurs, dans la journée de mardi, l’ AFP a lâché une véritable bombe. L’affaire serait d’ores et déjà conclue entre le clan Messi et l’élite du football saoudien pour que l’Argentin vienne jouer en Saudi Pro League la saison prochaine. Père et représentant du numéro 10 du PSG, Jorge Messi a nié une telle avancée, mais cela ne voudrait pas dire que Messi ne finira pas en Arabie saoudite comme Cristiano Ronaldo qui évolue à Al-Nassr.

Encore un coup de tonnerre pour Messi ? https://t.co/vTc956NKQC pic.twitter.com/o6b0LIOarF — le10sport (@le10sport) May 10, 2023

…avec Sergio Busquets et Jordi Alba