PSG : Un plan à 200M€ est trouvé pour Messi

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le PSG, Lionel Messi pourrait faire son retour au FC Barcelone cet été. Toutefois, le club blaugrana serait contraint d'alléger sa masse salariale d'environ 200M€ pour avoir une chance de réaliser ce coup XXL. Et à en croire Eduard Romeu, le Barça a un plan pour réussir cette mission.

Lors de l'été 2021, Leo Messi a tenté de trouver un accord contractuel avec le FC Barcelone pour prolonger. Toutefois, malgré de longues semaines de négociations, la Pulga n'a pas réussi à s'entendre avec Joan Laporta. En fin de contrat le 30 juin 2021, Lionel Messi a donc quitté le Barça pour s'engager librement et gratuitement en faveur du PSG. Et deux ans plus tard, le vétéran argentin de 35 ans pourrait faire le chemin inverse dans les mêmes conditions.

Mourinho au PSG, la presse italienne vend la mèche https://t.co/Ggp96WTAPv pic.twitter.com/rAg6I4YC5N — le10sport (@le10sport) May 12, 2023

Le Barça doit réunir 200M€ pour Messi

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Lionel Messi serait très loin d'une prolongation avec le PSG. Alors que le champion du monde argentin serait déjà condamné à quitter le club parisien pour 0€, le FC Barcelone voudrait sauter sur l'occasion en le rapatriant. Toutefois, le club catalan doit à tout prix alléger sa masse salariale d'environ 200M€ pour espérer réaliser cet exploit.

Le Barça a un plan sur deux ans