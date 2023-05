Il a dit non à l'OM, le PSG tente sa chance

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain souhaiterait changer de projet, avec un recrutement beaucoup plus basé sur les jeunes talents français. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il n’en manque pas à travers l’Europe et c’est le cas notamment d’Amine Adli, qui a explosé au TFC avant de s’exiler au Bayer Leverkusen en aout 2021.

Le discours ressemble énormément à ce qui a pu se dire la saison dernière. Fini le bling-bling, le PSG souhaite changer d’image et surtout, souhaite mettre en avant les jeunes talents français et ceux de son centre de formation. Pourtant, avec les possibles départ de Lionel Messi et de Neymar, un changement semble bel et bien en marche.

Le PSG veut des jeunes français

Ainsi, Luis Campos souhaiterait offrir à Kylian Mbappé des cracks tricolore pour l’aider la saison prochaine et RMC Sport a parlé d’un intérêt prononcé pour Randal Kolo Muani. Il faut dire que l’attaquant a explosé depuis son départ à Francfort et à la Coupe du monde, il a montré qu’il pouvait être un pendant parfait à la star du PSG.

Amine Adli, la nouvelle cible du mercato estival ?