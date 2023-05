PSG : Messi et Neymar bloquent le mercato de Mbappé

Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Kylian Mbappé semble attendre un signal fort de la part du Paris Saint-Germain sur le mercato estival. Et après un premier exercice raté, Luis Campos semble bien décidé à lui offrir des nouveaux compagnons en attaque, avec Lionel Messi et Neymar qui devraient être poussé vers la sortie.

La MNM devrait finalement durer seulement deux ans. Si Kylian Mbappé est intouchable, un départ n’a en effet jamais semblé aussi proche pour Neymar et surtout pour Lionel Messi, dont le contrat se termine le 30 juin prochain. Pour les remplacer, Luis Campos semble déjà avoir quelques idées...

PSG : Le clan Mourinho interpelle le Qatar https://t.co/FUviLUEXwf pic.twitter.com/EjWM35Fm80 — le10sport (@le10sport) May 11, 2023

Une nouvelle attaque pour le PSG

Nous vous avons révélé sur le10sport.com que l’une des pistes du PSG en attaque mène à Rafael Leao, que Luis Campos connait très bien pour l’avoir recruté au LOSC par le passé. Or, le portugais semble être tout proche d’une prolongation et tout récemment, La Gazzetta dello Sport a parlé d’un nouveau contrat d’ores et déjà signé avec l’AC Milan.

Messi et Neymar freinent les plans du PSG