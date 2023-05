Transferts : Le PSG rêve d’un coup à 150M€, des discussions sont annoncées

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Comme annoncé par le10sport.com, le Paris Saint-Germain vise Rafael Leao pour renforcer un secteur offensif qui pourrait connaître de gros changements avec les départs possibles de Neymar et surtout Lionel Messi. Cependant, l’international portugais devrait rester à l’AC Milan, avec qui les discussions sont en cours pour une prolongation comme l’a reconnu le représentant du joueur.

Alors que Lionel Messi est proche du départ, et que Neymar pourrait prendre le même chemin, le PSG est attendu sur le mercato pour renforcer son secteur offensif. Les pistes sont déjà nombreuses, avec des intérêts révélés pour Victor Osimhen (Naples), Harry Kane (Tottenham) ou encore Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort). Comme vous l’a annoncé le10sport.com, Luis Campos en pince également pour Rafael Leao, l’attaquant de l’AC Milan étant incontournable dans son club avec 13 buts et autant de passes décisives au compteur.

Les obstacles sont nombreux pour le PSG

Un joueur que connaît très bien Luis Campos, à l’origine de sa venue au LOSC à l’été 2018. Désormais au PSG, le dirigeant portugais espère ainsi en faire de même dans la capitale, mais l’affaire s’annonce corsée. D’autres prétendants sont à l’affût tandis que plusieurs sources indiquent que Rafael Leao est proche d’une prolongation avec Milan, qui n’envisage pas de céder sa star dont la clause libératoire est fixée à 150M€. Interrogé par Foot Mercato , le représentant et avocat de l’ailier s’est prononcé sur le sujet.

« Nous sommes en discussion avec l’AC Milan »