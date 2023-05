Le PSG l’a contacté, il lâche une réponse finale

Thomas Bourseau

Dans le cadre de la préparation du mercato estival, Luis Campos aurait joint N’Golo Kanté afin de le convaincre de signer gratuitement au PSG cet été. Néanmoins, le champion du monde assure vouloir rester à Chelsea.

N’Golo Kanté est une piste de longue date du PSG et ce, bien avant l’arrivée de Luis Campos au Paris Saint-Germain. Bien que le conseiller football du club de la capitale semble apprécier le profil du champion du monde tricolore, Thomas Tuchel l’aurait lui aussi voulu lorsqu’il officiait en tant qu’entraîneur du PSG.

Le PSG a pris contact avec Kanté

Dernièrement, 90min a lâché une information cruciale pour le mercato estival du PSG. Le club de la capitale aurait contacté N’Golo Kanté afin de l’inciter à rallier Paris alors que son contrat à Chelsea arrivera à expiration le 30 juin prochain. Pour autant, Kanté n’a pas caché ses ambitions pour la suite de sa carrière : il veut rester à Chelsea.

N’Golo Kanté l’assure : il veut rester à Chelsea