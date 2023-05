PSG : Un crack fait saliver le Qatar, son transfert bientôt bouclé ?

Arnaud De Kanel

Tombé sous le charme de Jude Bellingham lors de la dernière Coupe du monde au Qatar, Nasser Al-Khelaïfi avait révélé que le PSG comptait jouer sa carte afin de le recruter. Son plan est en train de doucement tomber à l'eau puisque le jeune milieu de terrain anglais devrait rejoindre le Real Madrid.

Le dernier Mondial a permis à de nombreux joueurs comme Sofyan Amrabat d'exploser en mondovision et à d'autres comme Jude Bellingham d'éclabousser le monde entier de son talent. Au Qatar, le joueur du Borussia Dortmund n'avait pas laissé insensible un certain Nasser Al-Khelaïfi. Complètement fan du joueur, le président du PSG lui avait déclaré sa flamme, sous-entendant que le club de la capitale pourrait s'intéresser un peu plus sérieusement à lui. A l'instar de Manchester City et de Liverpool, le PSG était cité dans plusieurs rumeurs concernant Bellingham. Finalement, le crack aurait d'ores et déjà fait son choix.

«Tout le monde le veut»

« Quel joueur. Honnêtement, l'Angleterre a de la chance de l'avoir... et c'est un des meilleurs joueurs du tournoi. Incroyable ! Et vous voyez que c’est sa première Coupe du monde, il est calme, détendu et confiant. Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher. Mais je respecte son club et, par respect si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club », avait confié Nasser Al-Khelaïfi au Qatar pendant la Coupe du monde. Le président du PSG a sans doute trop attendu...

