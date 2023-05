Le patron du PSG l’attend, une guerre fait rage

Thomas Bourseau

Figure forte du projet QSI pour y avoir joué un grand rôle quasiment à ses débuts, Thiago Motta aurait la cote au PSG et plus particulièrement auprès de son président Nasser Al-Khelaïfi. Cependant, la concurrence ferait déjà rage en coulisses.

Thiago Motta de retour au PSG ? Arrivé à l’hiver 2012 en tant que joueur, l’ancien international italien a connu les débuts de l’ère QSI et a fait office d’équilibre entre la défense et l’attaque dans l’entrejeu du Paris Saint-Germain jusqu’à l’été 2018, date de son départ et de sa retraite. Aujourd’hui entraîneur et après être passé par les bancs du Genoa et de La Spezia, Thiago Motta officie à Bologne et ne laisserait pas insensible le PSG.

Pour l’après-Galtier, Al-Khelaïfi en pince pour Motta

D’après les informations divulguées par L’Équipe ces dernières heures, le président Nasser Al-Khelaïfi verrait d’un bon oeil la nomination de Thiago Motta au poste d’entraîneur. Une idée que le patron du PSG aurait depuis quelques mois à présent. De son côté, Motta rêverait de prendre les rênes de l’effectif du PSG et ce, dès cet été. D’après Sports Zone , le Paris Saint-Germain garderait bel et bien un oeil sur la situation de son ancien milieu de terrain.

Thiago Motta a la cote sur le marché, le PSG en danger ?