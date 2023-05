PSG : Transfert à 160M€, c'est la douche froide pour Mbappé

Baptiste Berkowicz

Parmi les cibles du PSG pour le mercato estival, Victor Osimhen attire de nombreuses convoitises. Le joueur de Naples, qui pourrait quitter l'Italie cet été, intéresse fortement Chelsea mais le club londonien devra faire face à l'intransigeance dans les négociations du président napolitain De Laurentiis. Des joueurs pourraient être utilisés pour faire baisser le prix du transfert.

Le président de Naples est connu pour être tenace en affaires. Koulibaly ou encore Allan pourront témoigner : il n'est pas simple de quitter le Napoli, à moins de payer le prix demandé. Chelsea sait à quoi s'en tenir mais prévoit un montage financier surprise selon le Corriere dello Sport .

Des joueurs en échange

Pour faire baisser le montant fixe du transfert d'Osimhen, Chelsea souhaiterait inclure Christian Pulisic ainsi que Kepa. Deux joueurs qui permettront au club londonien de descendre le prix en dessous de la barre des 100M€ grâce à leurs valeurs marchandes. Faudrait-il que les joueurs concernés veulent bien quitter le club de Chelsea pour poser leurs valises à Naples....et que le président italien accepte cet échange.

Un départ pas à l'ordre du jour ?

Grandissime artisan du titre de Série A du Napoli, Victor Osimhen pourrait être tenté par un départ. Le PSG est notamment dans la course mais le prix de 160M€ demandé par le club italien refroidirait les ardeurs du club de la capitale. Et ce malgré la volonté de Kylian Mbappé de pouvoir s'appuyer sur un attaquant de pointe pour lui libérer des espaces. D'habitude inflexible, De Laurentiis pourrait-il déroger à sa règle et revoir à la baisse ses exigences ?