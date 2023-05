Le PSG va dégainer une offre, un gros transfert prend forme

Le PSG prépare les grandes manœuvres pour cet été. En quête d'un ailier au profil percutant, le club de la capitale prévoit de passer la vitesse supérieure pour recruter Michael Olise, le joueur de Crystal Palace. Son âge, 21 ans, et ses qualités balle au pied séduisent le PSG, selon Football Insider.

Avec le départ quasi-acté de Lionel Messi, le PSG s'active pour recruter en attaque. Le poste d'ailier droit, qui sera sans doute laissé vacant par l'Argentin, pourrait bien profiter au Français Michael Olise.

🚨 EXCLUSIVE! 🚨 - Crystal Palace have opened contract talks with Michael Olise amid links to PSG. 💬✍️: @SportsPeteO#CPFCFull story ⬇️