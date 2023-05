PSG : Pour Neymar, c’est terminé

La rédaction

Recrue la plus chère de l'histoire du PSG, Neymar pourrait ne plus apparaître sous le maillot parisien. Actuellement éloigné des terrains en raison d'une blessure à la cheville, l'international brésilien est poussé vers la sortie comme le confirme la presse brésilienne. Le joueur ne rentre plus dans les plans du club, qui souhaite miser sur des joueurs français.

Neymar ne le savait pas au moment de sa blessure, mais il a, peut-être, disputé son dernier match sous le maillot parisien le 19 février dernier face au LOSC. Après cette rencontre, l'international brésilien décidait de mettre un terme à sa saison pour se faire opérer de la cheville et espérer revenir à 100% de ses moyens la saison prochaine.

Divorce confirmé entre le PSG et Neymar

Mais à ce moment-là, Neymar n'avait pas conscience que le PSG souhaitait le vendre lors du prochain mercato estival. Le club parisien voudrait le pousser vers la sortie, afin notamment d'alléger sa masse salariale. Longtemps réticent, Neymar envisagerait un transfert, notamment depuis que les supporters l'ont insulté devant son domicile.

Le PSG voudrait donner une identité française à l'équipe