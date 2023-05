Neymar - PSG : Le Qatar doit faire un geste improbable

Amadou Diawara

Alors que Neymar et le PSG veulent mettre fin à leur cohabitation dès le prochain mercato estival, le Qatar pourrait être contraint de mettre la main à la poche. Selon la presse espagnole, les hautes sphères parisiennes devraient être dans l'obligation de payer la moitié du salaire de leur numéro 10 s'il est prêté avec option d'achat lors de l'exercice 2023-2024.

En mai 2021, Neymar a trouvé un accord avec le PSG pour prolonger. Alors que son bail arrivait à terme le 30 juin 2022, le numéro 10 parisien a rempilé. Et, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar est désormais lié au PSG jusqu'au 30 juin 2027.

Un sacrifice de Neymar en cas de transfert

Malgré cet engagement de longue durée entre le PSG et Neymar, un départ du Brésilien serait d'actualité. En effet, la direction rouge et bleu voudrait se débarrasser de son numéro 10, qui serait disposé à claquer la porte lors du prochain mercato estival.

Le PSG doit payer si Neymar est prêté