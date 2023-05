Gros transfert après avoir insulté Mbappé ?

Alexis Brunet

Hugo Lloris pourrait quitter Tottenham en fin de saison alors qui lui reste un an de contrat. Les Spurs seraient enclins à le libérer après 14 saisons au club. Il faudra donc trouver un remplaçant au champion du monde français. Une vieille connaissance de la France, ennemi de Kylian Mbappé, pourrait prendre la place de l'ancien de l'OL.

C'est une page qui va se tourner. Après avoir décidé de dire stop aux Bleus, Hugo Lloris serait prêt à faire de même avec Tottenham. Le portier tricolore en fin de contrat dans un an, pourrait quitter l'Angleterre et tenter un nouveau challenge ailleurs. Le club anglais serait prêt à libérer le finaliste de la dernière Coupe du Monde, après 14 années de bons et loyaux services.

L'Arabie saoudite pour Lloris ?

Mais le Français ne souhaite pas arrêter sa carrière maintenant. Il pourrait se laisser tenter par un dernier défi. Si un retour en Ligue 1 est possible, l'Arabie saoudite fait aussi les yeux doux à Lloris. Il y aurait eu des approches mais pas d'offres concrètes de la part du pays du Golfe. L'ancien gardien de l'Equipe de France se laisse le temps.

PSG : Un transfert surprise bouclé... grâce à Mbappé ? https://t.co/MNxRAk1Mnu pic.twitter.com/VO4LcgayeH — le10sport (@le10sport) May 12, 2023

Martinez pourrait remplacer Lloris