Équipe de France : «Je souffrais tellement de voir Hugo Lloris s’infliger ça…»

Didier Deschamps a tranché en faveur de Kylian Mbappé qui sera désormais le capitaine de l’équipe de France. Un rôle jusqu’ici occupé par Hugo Lloris, qui a décidé de prendre sa retraite internationale après la Coupe du Monde au Qatar. La fin d’une anomalie pour Rolland Courbis.

Sur le sujet du capitanat, on vous a très souvent entendu pester contre le fait de confier le brassard à un gardien de but. C’était le cas avec Hugo Lloris, qui a arrêté. Satisfait de voir que Deschamps a changé son fusil d’épaule ?

Que les choses soient claires, je n’ai absolument rien contre les gardiens de but. Bien au contraire ! C’est pour les soutenir que j’ai toujours soutenu la position suivante. A mes yeux, le gardien de but est un poste aussi important que particulier. Si particulier que l’on peut même considérer qu’ils ne pratiquent pas le même sport. La preuve, ils n’ont même pas le même maillot que les autres ! Leur poste est tellement particulier, tellement complexe, tellement difficile que je ne comprends pas que l’on puisse ajouter la responsabilité d’un brassard à un gardien de but. C’est un non-sens…



Pourtant Hugo Lloris a assumé cette fonction pendant des années avec les Bleus ?

Et vous vous sentiez comment quand il venait en conférence de presse, qu’il subissait sans cesse les questions emmerdantes ? Je souffrais tellement, moi, de le voir s’infliger ça… Je me disais mais arrêter de torturer ce mec ! Sur le plan psychologique, dans sa préparation, il a tellement d’éléments à prendre en compte pour être performant sur le terrain, pourquoi venir se pourrir la tête en conférence de presse comme ça ? Ça fait 40 ans que je suis contre le brassard pour les gardiens de but, ça fait 40 ans que j’augmente l’importance de ce poste et je suis heureux de démarrer une petite carrière de prétentieux en constant que je n’ai pas tort.

« Mbappé capitaine, c'était une évidence »

Mbappé capitaine, c’est le bon choix ?

Mbappé capitaine ? Pour moi, c’était une évidence. Et je suis heureux de voir qu’elle se confirme. C’est tout à fait logique. Il a 24 ans et demi, il est performant, c’est un leader et il n’y a pas photo avec Griezmann. Mais je suis ravi de voir qu’Antoine Griezmman a été nommé vice-capitaine, en bon lieutenant. Excellente décision également de la part de Didier Deschamps. Pour le clin d’œil, on peut aussi remarquer qu’Antoine Griezmann est arrivé au rassemblement avec les cheveux roses. Bon, si on veut, chacun ses goûts… Mais j’ai du mal à imaginer un capitaine de l’équipe de France avec des cheveux roses et je pense que Didier Deschamps aussi…



Mbappé va être encore plus sollicité qu’avant, ce n’est pas une prise de risque ?

Le petit est très intelligent… Vous l’avez entendu ? Il a clairement dit, quand on lui demande s’il viendra systématiquement aux conférences de presse d’avant-match, comme c’est la coutume pour le capitaine, que ce n’était pas une obligation, qu’il ne faisait pas les choses à moitié et que si une chose l’empêchait de se concentrer il ne l’intègrerait pas dans sa préparation. La réponse parfaite ! Quand il estimera que ce n’est pas opportun, il ne viendra pas. En plus d’être le bon choix, le bon capitaine, il prend déjà les bonnes décisions ».