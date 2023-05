PSG : Il lâche un aveu sur le transfert de Messi, c'est hallucinant

Amadou Diawara

Lors de l'été 2021, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone librement et gratuitement pour rejoindre le PSG. Selon Eduard Romeu - vice-président économique blaugrana - le club catalan n'a pas trop souffert du départ de la Pulga. En effet, le Barça n'a pas perdu de sponsor et a réussi à mieux vendre sa marque.

Arrivé au FC Barcelone alors qu'il n'était qu'un adolescent, Lionel Messi a dû faire ses valises et changer de club à contrecœur lors de l'été 2021. Alors que son contrat s'est achevé le 30 juin de cette année, la Pulga n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente avec Joan Laporta pour prolonger.

Stupeur au PSG, Messi reçoit une nouvelle invitation https://t.co/x3ztxzkOW9 pic.twitter.com/geLLj7CItM — le10sport (@le10sport) May 12, 2023

Aucune perte de sponsor après le départ de Messi

Contraint de se trouver une nouvelle équipe pour poursuivre sa carrière, Lionel Messi a choisi de migrer vers Paris et de s'engager librement et gratuitement en faveur du PSG. De son côté, le Barça n'a pas trop été handicapé par le départ de son ancien capitaine et numéro 10, du moins sur le plan financier. Comme l'a reconnu Eduard Romeu - vice-président économique blaugrana - le FC Barcelone a réussi à se refaire après le transfert de Leo Messi.

«Nous avons mieux vendu la marque Barça»