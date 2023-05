Messi : Un incroyable accord secret avec le PSG est révélé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Vendredi dernier, Lionel Messi publiait un message sur les réseaux sociaux pour s'excuser auprès de son club et de ses coéquipiers après un aller-retour express en Arabie Saoudite. Mais en réalité, cette vidéo résulte d'un compromis entre le joueur et le PSG. Car selon certains médias, l'équipe parisienne avait prévu de licencier l'international argentin.

Évènement rarissime dans la carrière de Lionel Messi. Le joueur de 35 ans a été sanctionné par le PSG après un voyage en Arabie Saoudite. En raison de cet aller-retour, le joueur a loupé un entrainement, ce qui a provoqué la colère du club. Vendredi dernier, Messi a publié un message pour tenter d'apaiser les tensions. « Je pensais qu'on allait avoir un jour de repos après le match, comme toujours. Je pensais sincèrement que je serais libre de partir la semaine dernière. J'avais organisé ce voyage et je ne pouvais pas l'annuler. Je l'avais déjà annulé avant. Je m'excuse auprès de mes coéquipiers et j'attends de voir ce que le club va décider » a confié le joueur dans une vidéo.

Messi a passé un accord secret avec le PSG

Mais selon RMC Sport, cette vidéo résulte d'un compromis entre le PSG et le clan Messi. Car la volonté première du club était de lui envoyer une convocation pour un entretien préalable à un licenciement. Des discussions se sont, par la suite, tenues avec l'entourage du joueur, passé proche d'une sortie prématurée.

« Cela aurait été une sorte de bombe atomique dans le football »