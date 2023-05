Mourinho - PSG : La presse s’enflamme, la vérité est dévoilée

Thomas Bourseau

Le feuilleton José Mourinho embrase la presse qui ne cesse de lier l’entraîneur de la Roma au PSG. Néanmoins, après le principal intéressé, c’est le journaliste Fabrizio Romano qui a confirmé les informations exclusives du 10sport.com. Explications.

Mercredi, José Mourinho sortait enfin du silence après les semaines de rumeurs l’envoyant au PSG. Foot Mercato racontait même que The Special One serait prêt à tout plaquer à la Roma cet été, où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2024, pour rejoindre le PSG. Néanmoins, Mourinho a assuré n’avoir eu aucun contact direct avec le PSG dans le cadre de la succession de Christophe Galtier. « Paris me cherche ? S’ils me cherchent ils ne m’ont pas trouvé, parce que ce qui est certain c’est qu’ils ne m’ont pas parlé ». Et pour cause, sauf cataclysme, le10sport.com vous annonçait dès le 20 avril dernier que Galtier continuera sur le banc de touche du PSG la saison prochaine.

«Il n'a pas eu de conversation directe avec le Paris Saint-Germain»

En outre, le10sport.com vous a affirmé lundi dernier, Luis Campos ne mène aucune discussion pour remplacer Galtier et la piste Mourinho n’en est pas une en coulisse au PSG. Et le journaliste Fabrizio Romano a confirmé nos informations pour Paramount+ et CBS Sports. « Mourinho dit la vérité, d'après ce que j'ai entendu, il n'a pas eu de conversation directe avec le Paris Saint-Germain. Ces rumeurs existent parce que le PSG cherche ce genre d'entraîneur, un entraîneur expérimenté qui peut apporter du leadership dans un vestiaire compliqué. C'est pourquoi nous avons des rumeurs avec José Mourinho ».

«Il se concentre uniquement sur le fait d'apporter à la Roma un nouveau trophée européen»